Семенович похвасталась «сексом после 40»

Анна Семенович, которая уже отметила 40-летний юбилей,, сообщила журналистам, что в ее случае о кризисе среднего возраста и речи не идет. Певица уверена в себе, полна творческих планов и довольна личной жизнью.

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Об этом Анна рассказала журналистам портала PROZVEZD

«Я себе нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю, что в сорок лет жизнь только начинается. Не зря такая поговорка была. Так и есть на самом деле. После сорока я перестала запахивать себя. Женщина – это не паханая лошадь», - заявила звезда.

Рассказать что-то конкретное про свою личную жизнь Семенович отказалась. Она убеждена, что «счастье любит тишину», и не собирается выносить сокровенное на публику. Впрочем, в одном она все же призналась:

«Секс после сорока есть, и он прекрасен!»