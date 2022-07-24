Семенович похвасталась «сексом после 40»

Анна Семенович, которая уже отметила 40-летний юбилей,, сообщила журналистам, что в ее случае о кризисе среднего возраста и речи не идет. Певица уверена в себе, полна творческих планов и довольна личной жизнью.
Об этом Анна рассказала журналистам портала PROZVEZD
«Я себе нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю, что в сорок лет жизнь только начинается. Не зря такая поговорка была. Так и есть на самом деле. После сорока я перестала запахивать себя. Женщина – это не паханая лошадь», - заявила звезда.
Рассказать что-то конкретное про свою личную жизнь Семенович отказалась. Она убеждена, что «счастье любит тишину», и не собирается выносить сокровенное на публику. Впрочем, в одном она все же призналась:
«Секс после сорока есть, и он прекрасен!»
Семенович ежегодно проходит обследование в больнице, для чего ложится туда на три дня. У нее проблемы с желудком, поэтому певица вынуждена ограничивать себя в питании. Более того, каждый год Семенович ложится в клинику для прохождения курса детоксикации. Также она сказала, что ради сохранения красоты и здоровья бросила курить. Далее: