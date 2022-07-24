Штурм отменила свадьбу из-за «неистового» любовника

Наталья Штурм решила поделиться с публикой деталями своей интимной жизни с мужчиной, ради которого она отменила ранее намеченную свадьбу.
Как пишет портал Prozvezd, певица с головой нырнула в страстный роман с ирландским музыкантом и дирижером Дереком Глисоном.
«Он меня истерзал в прямом смысле. Я уже не хочу, но не могу ему отказать. Дерек – неистовый! В нем столько энергии, что даже я пас. Но когда у меня кончаются силы, я занимаюсь с ним любовью впрок. Не поверите, но я похудела на три килограмма за два дня! Все-таки качественный интим лучше любых диет! Я счастлива, что мы вместе в данный момент. Я в присутствии Дерека теряю голову. А что будет дальше, мне не важно», - заявила Наталья.
Наталья Штурм в конце августа собиралась в третий раз выйти замуж. Однако вместо подготовки к торжеству певица отдыхает с Дереком с Болгарии.
Личная жизнь Натальи Штурм складывалась непросто: оба замужества певицы закончились скандальными разводами. После второго расставания она предпочитала скрывать личную жизнь, а публика то и дело приписывала ей новые романы с молодыми мужчинами.