Штурм отменила свадьбу из-за «неистового» любовника

«Он меня истерзал в прямом смысле. Я уже не хочу, но не могу ему отказать. Дерек – неистовый! В нем столько энергии, что даже я пас. Но когда у меня кончаются силы, я занимаюсь с ним любовью впрок. Не поверите, но я похудела на три килограмма за два дня! Все-таки качественный интим лучше любых диет! Я счастлива, что мы вместе в данный момент. Я в присутствии Дерека теряю голову. А что будет дальше, мне не важно», - заявила Наталья.