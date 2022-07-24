Продюсер рассказал о чувствах Алибасова к Федосеевой-Шукшиной

История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.
Концертный директор Александр Герасимов убежден, что тот совершенно искренен. Об этом информирует портал PROZVEZD.
«Я знаю Бари, как никто другой, потому что проработал концертным директором группы «На-На» много лет. И могу сказать, что он всегда относился с большим уважением к Лидии Николаевне. Именно она ввела его в круг очень известных людей. Благодаря ей он завел нужные знакомства.
Бари про Лиду никогда не забывал: то шубу норковую подарит ей, то еще что. Когда Лидия Николаевна получила квартиру, именно Алибасов привел ее в божеский вид. Когда Федосеевой-Шукшиной тяжело, он всегда рядом и ведет себя крайне достойно. Потому что он ее любит», - рассказал Герасимов.
Музыкант Бари Алибасов в интервью Telegram-каналу «Звездач» рассказал о своем новом бизнес-проекте. Он пояснил, что открывает интернет-магазин. Отмечается, что в прошлом году продюсер был вынужден вести малоподвижный образ жизни из-за травмы. Благодаря усилиям врачей, он снова встал на ноги, придумал интересные проекты.