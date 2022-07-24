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42 минуты назад

Продюсер рассказал о чувствах Алибасова к Федосеевой-Шукшиной

Ирина Лебедева

История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.

Продюсер рассказал о чувствах Алибасова к Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концертный директор Александр Герасимов убежден, что тот совершенно искренен. Об этом информирует портал PROZVEZD.

«Я знаю Бари, как никто другой, потому что проработал концертным директором группы «На-На» много лет. И могу сказать, что он всегда относился с большим уважением к Лидии Николаевне. Именно она ввела его в круг очень известных людей. Благодаря ей он завел нужные знакомства.

Бари про Лиду никогда не забывал: то шубу норковую подарит ей, то еще что. Когда Лидия Николаевна получила квартиру, именно Алибасов привел ее в божеский вид. Когда Федосеевой-Шукшиной тяжело, он всегда рядом и ведет себя крайне достойно. Потому что он ее любит», - рассказал Герасимов.

Музыкант Бари Алибасов в интервью Telegram-каналу «Звездач» рассказал о своем новом бизнес-проекте. Он пояснил, что открывает интернет-магазин. Отмечается, что в прошлом году продюсер был вынужден вести малоподвижный образ жизни из-за травмы. Благодаря усилиям врачей, он снова встал на ноги, придумал интересные проекты.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Александр Герасимов,
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