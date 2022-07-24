Продюсер рассказал о чувствах Алибасова к Федосеевой-Шукшиной

Бари про Лиду никогда не забывал: то шубу норковую подарит ей, то еще что. Когда Лидия Николаевна получила квартиру, именно Алибасов привел ее в божеский вид. Когда Федосеевой-Шукшиной тяжело, он всегда рядом и ведет себя крайне достойно. Потому что он ее любит», - рассказал Герасимов.