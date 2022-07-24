Бабкина предложила народные способы борьбы с санкциями

«Я никаких санкций на себе не почувствовала. Иногда слышу: «Ой, беда случилась – западная косметика ушла!». А я по этому поводу совсем не переживаю. Вспомните, раньше чем люди пользовались? Свеколочкой щечки мазали, угольком бровки подводили – и шли по своим делам! На этих природных основах можно создать косметику, ничуть не хуже западной. У нас люди со смекалкой, с талантами - все смогут сделать. Я в этом абсолютно убеждена!