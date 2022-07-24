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1 час назад

Бабкина предложила народные способы борьбы с санкциями

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина смотрит в будущее весьма оптимистично. Личный жизненный опыт помогает ей не зацикливаться на мелочах, а искать и находить решение проблемы.

Бабкина предложила народные способы борьбы с санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, артистка заявила порталу PROZVEZD, что в последний год в ее жизни особо ничего не изменилось. Она по-прежнему активно работает и предпочитает восстанавливаться на даче в Подмосковье.

«Я никаких санкций на себе не почувствовала. Иногда слышу: «Ой, беда случилась – западная косметика ушла!». А я по этому поводу совсем не переживаю. Вспомните, раньше чем люди пользовались? Свеколочкой щечки мазали, угольком бровки подводили – и шли по своим делам! На этих природных основах можно создать косметику, ничуть не хуже западной. У нас люди со смекалкой, с талантами - все смогут сделать. Я в этом абсолютно убеждена!

Я работаю 24 часа в сутки и не думаю о санкциях. Чтобы восстановиться, в свою деревеньку езжу в Подмосковье: подышать воздухом, от всего каким-то образом отлучиться, походить по деревянному полу, что очень важно. Сейчас там вообще красота», - рассказала Надежда Георгиевна журналистам.

В декабре прошлого года Бабкина и Гор начали заниматься производством ароматических свечей, а также других элементов декора с запахами. Впрочем, бизнесом в основном занимается бойфренд исполнительницы. Он довольно успешно контролирует производство.

Магазин Надежды Георгиевны располагается в центре Москвы. Как сообщает КП, в среднем цена одной ароматической свечи составляет 900 рублей.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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