Известный певец рассказал о выступлениях для бандитов

О концертах для бандитов рассказал «Мосленте» известный певец, экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин. По словам артиста, за 20 с лишним лет творческой деятельности он успел выступить перед самой разной публикой.
«Случалось петь и перед политиками, и перед бандитами. Да я вам больше скажу, случается до сих пор!» — признался Фомин.
Популярный певец вспомнил об одном из концертов, который в составе Hi-Fi давал в роскошном заведении под названием «Клуб Т». «Это было в 1999-м или в 2000-м году. Отмечали день рождения одной известной телеведущей. Наша группа выступила на празднике и уже собралась на следующий концерт», — поделился Фомин. Он объяснил, что в те годы директор продавал их «как горячие пирожки»: мог умудриться заключить сделку с одним городом, поехать с группой в другой, а предоплату взять с третьего.
«Тогда он так и сказал заказчикам: "Все, ребят, нам нужно ехать". На что один из них закричал: "Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!". И достал пистолет. Директор совершенно спокойно ответил: "Ну чего ты? Мы же сейчас вернемся". И мы действительно вернулись, но все гости уже лежали лицами в салатах», — рассказал артист.
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