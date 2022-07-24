Известный певец рассказал о выступлениях для бандитов

«Случалось петь и перед политиками, и перед бандитами. Да я вам больше скажу, случается до сих пор!» — признался Фомин.

Популярный певец вспомнил об одном из концертов, который в составе Hi-Fi давал в роскошном заведении под названием «Клуб Т». «Это было в 1999-м или в 2000-м году. Отмечали день рождения одной известной телеведущей. Наша группа выступила на празднике и уже собралась на следующий концерт», — поделился Фомин. Он объяснил, что в те годы директор продавал их «как горячие пирожки»: мог умудриться заключить сделку с одним городом, поехать с группой в другой, а предоплату взять с третьего.