В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
33 минуты назад

Известный певец рассказал о выступлениях для бандитов

Мослента

О концертах для бандитов рассказал «Мосленте» известный певец, экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин. По словам артиста, за 20 с лишним лет творческой деятельности он успел выступить перед самой разной публикой.

Известный певец рассказал о выступлениях для бандитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Случалось петь и перед политиками, и перед бандитами. Да я вам больше скажу, случается до сих пор!» — признался Фомин.

Популярный певец вспомнил об одном из концертов, который в составе Hi-Fi давал в роскошном заведении под названием «Клуб Т». «Это было в 1999-м или в 2000-м году. Отмечали день рождения одной известной телеведущей. Наша группа выступила на празднике и уже собралась на следующий концерт», — поделился Фомин. Он объяснил, что в те годы директор продавал их «как горячие пирожки»: мог умудриться заключить сделку с одним городом, поехать с группой в другой, а предоплату взять с третьего.

«Тогда он так и сказал заказчикам: "Все, ребят, нам нужно ехать". На что один из них закричал: "Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!". И достал пистолет. Директор совершенно спокойно ответил: "Ну чего ты? Мы же сейчас вернемся". И мы действительно вернулись, но все гости уже лежали лицами в салатах», — рассказал артист.

Ранее о «братках» и поступавших ему в 1990-х угрозах вспомнил музыкант, фронтмен популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Шоу-бизнес,Митя Фомин,Сергей Жуков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители