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17 минут назад

Экс-солист группы Hi-Fi признался в злоупотреблении славой

Мослентаиещё 1

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался «Мосленте», что пользуется своей популярностью. Он рассказал, как слава помогает ему в обычной жизни.

Экс-солист группы Hi-Fi признался в злоупотреблении славой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, любовь зрителей выручает его ежедневно в разных ситуациях. Благодаря тому, что его узнают, музыканту удается с легкостью решать вопросы, касающиеся нарушения каких-то правил, получения справки без очереди или даже судебных дел. Однако певец утверждает, что система постепенно движется к беспристрастности, а слава — это кредит доверия, которое нужно постоянно оправдывать.

«Любовью зрителей я пользовался всегда и продолжаю это делать. Если люди, которые слушают твою музыку, которым ты симпатичен и у которых ты готов приобрести услугу, хотят сделать для тебя что-то приятное, глупо им в этом отказывать. Они делают это от чистого сердца!» — объяснил свою позицию Фомин и посоветовал читателям учиться принимать такие дары.

Ранее поэт-песенник Юрий Лоза высказался о своих чувствах к солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.

«Писать мне, что я завидую Шатунову, — это уже полный бред!» — написал музыкант.

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