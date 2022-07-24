Экс-солист группы Hi-Fi признался в злоупотреблении славой

«Любовью зрителей я пользовался всегда и продолжаю это делать. Если люди, которые слушают твою музыку, которым ты симпатичен и у которых ты готов приобрести услугу, хотят сделать для тебя что-то приятное, глупо им в этом отказывать. Они делают это от чистого сердца!» — объяснил свою позицию Фомин и посоветовал читателям учиться принимать такие дары.