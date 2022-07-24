Экс-солист группы Hi-Fi признался в злоупотреблении славой

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался «Мосленте», что пользуется своей популярностью. Он рассказал, как слава помогает ему в обычной жизни.
По словам музыканта, любовь зрителей выручает его ежедневно в разных ситуациях. Благодаря тому, что его узнают, музыканту удается с легкостью решать вопросы, касающиеся нарушения каких-то правил, получения справки без очереди или даже судебных дел. Однако певец утверждает, что система постепенно движется к беспристрастности, а слава — это кредит доверия, которое нужно постоянно оправдывать.
«Любовью зрителей я пользовался всегда и продолжаю это делать. Если люди, которые слушают твою музыку, которым ты симпатичен и у которых ты готов приобрести услугу, хотят сделать для тебя что-то приятное, глупо им в этом отказывать. Они делают это от чистого сердца!» — объяснил свою позицию Фомин и посоветовал читателям учиться принимать такие дары.
Ранее поэт-песенник Юрий Лоза высказался о своих чувствах к солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.
«Писать мне, что я завидую Шатунову, — это уже полный бред!» — написал музыкант.