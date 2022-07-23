В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
9 минут назад

Людей принудительно сгоняют на зарубежные концерты Максима Галкина

Экспресс газета

Присутствовавшие на мероприятиях люди рассказывают, что более половины публики в зале даже не говорит на русском языке. По некоторым данным, за присутствие на концерте Галкина иностранцам платят.

Людей принудительно сгоняют на зарубежные концерты Максима Галкина
Фото: ТАССТАСС

В конце февраля Максим Галкин покинул Россию. В отличие от многих других отечественных знаменитостей, которые так и не смогли найти себя на чужбине, дела супруга Аллы Пугачевой идут вроде бы неплохо. Так, экс-ведущий Первого канала собирает полные залы везде, где он появляется. Однако бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков убежден, что по наполняемости залов нельзя объективно судить о популярности юмориста. Экс-парламентарий считает, что сегодня Галкин — не артист, а проплаченный пропагандист, который обслуживает западные интересы и делает всё, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Более того, по данным Худякова, на концерты Галкина принудительно сгоняют «проплаченных» иностранцев.

Видео дня

«По информации от русскоязычных людей, которые были на концертах, больше половины зала — иностранцы, которые на русском языке вообще ничего не понимают. Эти люди собраны административным ресурсом, то есть публику на концерты загоняют — чтобы показать мировую славу этого малопопулярного в России артиста. Конечно, из него создают сейчас „звезду“ из России, которая выступает против спецоперации и наших властей. И эту картинку транслируют по всему миру», — написал Роман Иванович в своем микроблоге.

На деле же, по словам Худякова, Галкин в России давно не востребован. Гражданам нравятся совсем другие комики — Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров. Что же касается супруга Аллы Пугачевой, то его воспринимают как сильно отдающего нафталином юмориста эпохи застоя и «Кривого зеркала». Политик (ранее он обещал разбить Максиму Александровичу лицо) считает, что в развитой и уверенно идущей только вперёд России таким места нет.

«Когда ему предложили продать Родину, он даже два раза не думал. Жалко Аллу Борисовну. Разве она виновата, что связалась с таким идиотом? Возбуждения уголовного дела против Галкина мы добьёмся. И спецоперация на Украине непременно будет доведена до конца», — заключил бывший депутат.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,Стас Старовойтов,Алексей Щербаков,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители