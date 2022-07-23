Людей принудительно сгоняют на зарубежные концерты Максима Галкина

Присутствовавшие на мероприятиях люди рассказывают, что более половины публики в зале даже не говорит на русском языке. По некоторым данным, за присутствие на концерте Галкина иностранцам платят.

В конце февраля Максим Галкин покинул Россию. В отличие от многих других отечественных знаменитостей, которые так и не смогли найти себя на чужбине, дела супруга Аллы Пугачевой идут вроде бы неплохо. Так, экс-ведущий Первого канала собирает полные залы везде, где он появляется. Однако бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков убежден, что по наполняемости залов нельзя объективно судить о популярности юмориста. Экс-парламентарий считает, что сегодня Галкин — не артист, а проплаченный пропагандист, который обслуживает западные интересы и делает всё, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Более того, по данным Худякова, на концерты Галкина принудительно сгоняют «проплаченных» иностранцев.