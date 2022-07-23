Людей принудительно сгоняют на зарубежные концерты Максима Галкина

Присутствовавшие на мероприятиях люди рассказывают, что более половины публики в зале даже не говорит на русском языке. По некоторым данным, за присутствие на концерте Галкина иностранцам платят.
В конце февраля Максим Галкин покинул Россию. В отличие от многих других отечественных знаменитостей, которые так и не смогли найти себя на чужбине, дела супруга Аллы Пугачевой идут вроде бы неплохо. Так, экс-ведущий Первого канала собирает полные залы везде, где он появляется. Однако бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков убежден, что по наполняемости залов нельзя объективно судить о популярности юмориста. Экс-парламентарий считает, что сегодня Галкин — не артист, а проплаченный пропагандист, который обслуживает западные интересы и делает всё, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Более того, по данным Худякова, на концерты Галкина принудительно сгоняют «проплаченных» иностранцев.
«По информации от русскоязычных людей, которые были на концертах, больше половины зала — иностранцы, которые на русском языке вообще ничего не понимают. Эти люди собраны административным ресурсом, то есть публику на концерты загоняют — чтобы показать мировую славу этого малопопулярного в России артиста. Конечно, из него создают сейчас „звезду“ из России, которая выступает против спецоперации и наших властей. И эту картинку транслируют по всему миру», — написал Роман Иванович в своем микроблоге.
На деле же, по словам Худякова, Галкин в России давно не востребован. Гражданам нравятся совсем другие комики — Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров. Что же касается супруга Аллы Пугачевой, то его воспринимают как сильно отдающего нафталином юмориста эпохи застоя и «Кривого зеркала». Политик (ранее он обещал разбить Максиму Александровичу лицо) считает, что в развитой и уверенно идущей только вперёд России таким места нет.
«Когда ему предложили продать Родину, он даже два раза не думал. Жалко Аллу Борисовну. Разве она виновата, что связалась с таким идиотом? Возбуждения уголовного дела против Галкина мы добьёмся. И спецоперация на Украине непременно будет доведена до конца», — заключил бывший депутат.