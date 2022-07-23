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39 минут назад

Родион Газманов не дозвонился до отца в его день рождения

Майк Габриелян

Российский певец Родион Газманов пожаловался, что не смог дозвониться до своего отца Олега Газманова 22 июля, когда тот отмечал 71-летие.

Родион Газманов не дозвонился до отца в его день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Telegram-канале исполнитель рассказал, что хотел поздравить родителя с днем рождения, но тот не отвечал на звонки.

«Дозвониться до тебя сегодня ожидаемо невозможно, но я буду стараться», – написал Газманов-младший.

В поздравлении Родион поблагодарил отца «за жизнь, вдохновение и песни». Он пожелал Олегу Газманова продолжать свой путь и «никогда не сомневаться в себе».

Ранее Родион Газманов опроверг украинский фейк о своем избиении в Чикаго из-за кофейни «СССР» и Гимна России.

«На информационном фронте у укроботов все настолько плохо, что они выбрасывают фейки, в которые ни один нормальный человек не поверит», - написал Родион.

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