В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
42 минуты назад

Дочь Бони обокрали юные мошенницы

Ирина Лебедева

Анджелина Летиция, дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита, лишилась коллекции виртуальных игрушек на 5 тысяч евро. Девочка играла на онлайн-платформе Roblox. Там у Анджелины была целая коллекция лошадей. Своих лошадок она собирала два года, отдав в итоге за них крупную сумму, - рассказывает Экспресс Газета.

Дочь Бони обокрали юные мошенницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девочка вела переписку со своими сверстниками из разных стран. И две подружки из Косово уговорили ее обменяться паролями. В итоге из аккаунта дочери Бони была украдена вся ее коллекция.

Телеведущая рассказала об этой неприятной истории в микроблоге. Они с дочерью решили обратиться в полицию.

Ранее в личном аккаунте соцсети Виктория Боня опубликовала видео, где девочка пытается забрать у мамы люксовые косметические средства.

На кадрах видеозаписи звезда отчитывает дочь, говоря что во времена её детства не имела дорогих вещей и косметики. А также попросила Анджелину вернуть блеск Dior стоимостью 70 долларов, который девочка вынула из косметички звезды.

Не секрет, что юную Анджелину уже давно интересует мамин гардероб. Теперь очередь дошла и до косметики.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители