Дочь Бони обокрали юные мошенницы

Анджелина Летиция, дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита, лишилась коллекции виртуальных игрушек на 5 тысяч евро. Девочка играла на онлайн-платформе Roblox. Там у Анджелины была целая коллекция лошадей. Своих лошадок она собирала два года, отдав в итоге за них крупную сумму, - рассказывает Экспресс Газета.

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Девочка вела переписку со своими сверстниками из разных стран. И две подружки из Косово уговорили ее обменяться паролями. В итоге из аккаунта дочери Бони была украдена вся ее коллекция.

Телеведущая рассказала об этой неприятной истории в микроблоге. Они с дочерью решили обратиться в полицию.

Ранее в личном аккаунте соцсети Виктория Боня опубликовала видео, где девочка пытается забрать у мамы люксовые косметические средства.

На кадрах видеозаписи звезда отчитывает дочь, говоря что во времена её детства не имела дорогих вещей и косметики. А также попросила Анджелину вернуть блеск Dior стоимостью 70 долларов, который девочка вынула из косметички звезды.