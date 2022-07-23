Бывшая домработница Киркорова подрабатывает на телевидении

Людмила Дороднова, которая много лет вела домашнее хозяйство у Примадонны и короля отечественной попсы, призналась, что знакомство со звездами, даже после того, как они перестали быть ее работодателями, помогло ей найти подработку. Пенсия у женщины чуть больше 20 тысяч рублей, но ее приглашают на различные ток-шоу, а это оплачиваемо.

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По словам Людмилы Ивановны, в сравнении с тем, что получают известные личности, ей платят небольшие деньги, но она довольна этим приработком, - информирует teleprogramma.pro.