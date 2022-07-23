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57 минут назад

Бывшая домработница Киркорова подрабатывает на телевидении

Ирина Лебедева

Людмила Дороднова, которая много лет вела домашнее хозяйство у Примадонны и короля отечественной попсы, призналась, что знакомство со звездами, даже после того, как они перестали быть ее работодателями, помогло ей найти подработку. Пенсия у женщины чуть больше 20 тысяч рублей, но ее приглашают на различные ток-шоу, а это оплачиваемо.

Бывшая домработница Киркорова подрабатывает на телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Людмилы Ивановны, в сравнении с тем, что получают известные личности, ей платят небольшие деньги, но она довольна этим приработком, - информирует teleprogramma.pro.

Певец Филипп Киркоров уволил домработницу Людмилу Дороднову, известную как тетя Люся, после 30 лет работы два года назад. После увольнения Дороднова вернулась в свою однокомнатную квартиру в Марьино и живет на пенсию в 20 тысяч рублей. Она отметила, что при необходимости может обратиться за помощью к семье Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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