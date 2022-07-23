Бабкина рассказала, что Газманов чудом уцелел в грозу

Надежда Бабкина вспомнила неприятный случай, едва не закончившийся трагически для Олега Газманова. В своем микроблоге она поделилась воспоминанием о разговоре с певцом. Совсем рядом с Газмановым ударила молния и он чудом остался жив. Об этом пишет slovodel.

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«Однажды Олег рассказал мне о том, как в "Артеке" рядом с ним шарахнула молния: “Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо”. И я понимаю, о чем он говорит!» — написала Бабкина.

Родион Газманов поздравил своего звездного отца с днем рождения в Telegram-канале, так как не смог дозвониться до него.

Как отметил Газманов-младший, дозвониться до именинника не могут даже близкие и родные люди, так как он не поднимает трубку. Родион добавил, что это было ожидаемо, поэтому он написал трогательные слова отцу в соцсетях.