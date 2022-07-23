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25 минут назад

Патриотический клип российского певца SHAMAN попал в тренды YouTube

Ирина Лебедева

Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN, выложил на YouTube свой новый клип на песню «Я русский». Видеоролик меньше чем за сутки набрал почти миллион просмотров и свыше 100 тысяч лайков, - пишут Аргументы и Факты.

Патриотический клип российского певца SHAMAN попал в тренды YouTube
Фото: youtubeyoutube

Сюжет для клипа, а также текст песни и музыка написаны самим Ярославом.

«"Я РУССКИЙ" - это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — обратился к публике Ярослав.

В ролике Ярослав гуляет по колосящемуся пшеничному полю в белой рубашке с православным крестиком н груди, а также туда включены кадры из его выступления на концерте. В финале показано, как песню «Я русский» слушают в Америке и далеких галактиках.

Депутата Госдумы, исполнителя Дениса Майданова назвали истинным патриотом России. По словам политолога Сергея Симонова, он, как и другие его коллеги, поддерживает страну в непростое для нее время.

Симонов также отнес к числу патриотов певиц Юлию Чичерину и Вику Цыганову. Обе артистки неоднократно приезжали с концертами в ДНР и ЛНР. Политолог отдельно выделил Олега Газманова и Николая Баскова, в репертуаре которых множество песен посвящены России, пишет Solenka.info.

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