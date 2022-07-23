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11 минут назад

У Чуриковой обнаружено серьезное заболевание

Ирина Лебедева

Травмы буквально преследовали 78-летнюю Инну Чурикову в последние годы. И, как выяснили медики, они, к сожалению, не остались без последствий.

У Чуриковой обнаружено серьезное заболевание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях звезда попала в реанимацию из-за очередного падения. Инна Михайловна сама обратилась в Боткинскую больницу. У нее диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Однако, как пишет Экспресс Газета со ссылкой на Телеграм-каналы, у Чуриковой врачи выявили более опасное заболевание. У нее так называемые дисциркуляторные нарушения — новообразования головного мозга. Предположительно, множественные кисты могли появиться как осложнения от падений.

По данным ТГ-каналов, актриса 6 июля обратилась в одну из столичных клиник с «ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости».

Девять дней Чурикова провела в больнице, потом ее выписали. Однако сразу после выписки Инне Михайловне стало хуже, и тогда уже она приехала в Боткинскую больницу сама.

При этом руководитель «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию о госпитализации актрисы и поспешил успокоить поклонников.

«Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — заверил Варшавер.

Шоу-бизнес,Инна Чурикова,
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