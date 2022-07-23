Богомолов о Собчак: «Измена ей к лицу»

«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Надо прийти в себя и нивелировать дисбаланс в цвете и свежести составляющих семейство лиц», - написал он в микроблоге.