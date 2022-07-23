Богомолов о Собчак: «Измена ей к лицу»

Чета Богомолов-Собчак от души развлекается, подбрасывая хейтерам новости из собственной семейной жизни. Так, недавно Константин опубликовал пост о любимой девушке.
Ксения чуть позже любезно сообщила публике, что речь шла о его старшей дочери Анне от первого брака. Теперь режиссер заявил, что уличил жену в измене. Приехал вслед за ней на взморье – а там такое, - пишет 5 канал.
«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Надо прийти в себя и нивелировать дисбаланс в цвете и свежести составляющих семейство лиц», - написал он в микроблоге.
Ксения Собчак и Константин Богомолов находятся в Турции в отпуске. В субботу, 23 июля, Богомолову исполнилось 46 лет.
В честь такого события Собчак посвятила супругу трогательное признание, которое сопроводила совместной фотографией.
Ксения поблагодарила Богомолова за то, что он есть и добавила, что нашла в нем то, что все это время искала.