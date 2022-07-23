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21 минуту назад

Стала известна стоимость квартиры Пугачевой

Ирина Лебедева

У Аллы Пугачевой есть апартаменты в Филипповском переулке площадью 303,9 квадратных метров. Это, кстати, единственная жилплощадь Примадонны – замок в деревне Грязь принадлежит ее супругу Максиму Галкину, а знаменитая квартира на Тверской – дочери Кристине Орбакайте.

Стала известна стоимость квартиры Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Здесь же, в Филипповском переулке, что вблизи храма Христа Спасителя, у певицы машиноместо и некое подсобное помещение в 13 квадратов, - как пишет «Комсомольская Правда», видимо, кладовка. Кадастровая стоимость этих объектов - около 3,5 миллионов рублей.

Сама квартира оценивается по кадастру в 220 миллионов. Рыночная ее стоимость значительно выше. Предполагается, что не менее 300 миллионов рублей.

На днях СМИ написали, что Борис Моисеев составил завещание в пользу дочери свой старой подруги Аллы Пугачевой. Среди прочего Кристине Орбакайте якобы должны достаться роскошные апартаменты в латвийской Юрмале стоимостью 200 тысяч евро.

Моисеев никогда не скрывал, что относится к Орбакайте как к своей дочери, однако, по словам музыканта, ничего на Кристину он не переписывал.

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