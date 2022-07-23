В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
26 минут назад

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне

Ирина Лебедева

Мать и другие родственники певца потребовали, чтобы его похоронили в семейном склепе. Певец умер в столичной клинике 21 июня в реанимации после операции на почке.

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония прощания состоялась в Москве, затем тело покойного было отправлено на родину. Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.

Как информирует портал anticwar.ru, традиции похорон в Камеруне отличаются от российских. Поэтому Нарциссу заменили гроб на более подходящий, по местным обычаям, руки усопшего положили вдоль тела, с головы сняли его любимую кепку.

На церемонии прощания с артистом прозвучали трогательные слова, - пишет Телеграм-канал shot.

«Он объединил народы и страны в дружбе, музыке и любви. Его оплакали теплыми слезами родные люди и народы разных стран. Оставив корни в России, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир».

Вдова артиста пыталась захоронить Пьера в Москве, однако африканские родственники сделали все для того, чтобы тело певца перевезли в родной Камерун. Родня Нарцисса препятствовала похоронам в России и имела на это полное право.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители