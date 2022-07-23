Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне

Мать и другие родственники певца потребовали, чтобы его похоронили в семейном склепе. Певец умер в столичной клинике 21 июня в реанимации после операции на почке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Церемония прощания состоялась в Москве, затем тело покойного было отправлено на родину. Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке.

Как информирует портал anticwar.ru, традиции похорон в Камеруне отличаются от российских. Поэтому Нарциссу заменили гроб на более подходящий, по местным обычаям, руки усопшего положили вдоль тела, с головы сняли его любимую кепку.

На церемонии прощания с артистом прозвучали трогательные слова, - пишет Телеграм-канал shot.

«Он объединил народы и страны в дружбе, музыке и любви. Его оплакали теплыми слезами родные люди и народы разных стран. Оставив корни в России, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир».