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1 час назад

Лоза раскритиковал дорогу в Крым

Ирина Лебедева

Юрий Лоза в Телеграм-канале выступил с критикой трассы М4, по которой туристы добираются на Крымский полуостров. Доехать до желанного морского побережья оказалось не так-то просто: трасса перегружена, к тому же, на ряде участков идут ремонтные работы, а некоторые участки просто в плохом состоянии. Особенно впечатлило музыканта передвижение по Ростовской области, - рассказывают 7days.

Лоза раскритиковал дорогу в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое главное – дороги в Крым как не было, так и нет, есть направление. По всей трассе М4 идёт сплошной поток, заправки перегружены, туалеты работают через раз, очереди везде и всюду.

Настоящие проблемы начинаются в Ростовской области — покрытие местами плохое, ремонты останавливают движение на часы. Вечером в отелях нет мест, народ спит в машинах или не спит вовсе.

После съезда с трассы начинается Кубань, которая вообще не едет», - сообщает певец.

Однако тех, кто преодолел дорожные трудности, ждут море и солнце. Лоза отмечает, что толп туристов в Крыму не наблюдается и можно хорошо отдохнуть.

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании «третьего пола» обусловлено западной пропагандой ЛГБТ и не будет принято в ряде стран мира, в том числе и в России. Такое мнение в интервью изданию PROZVEZD высказал певец Юрий Лоза.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,ВОЗ,
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