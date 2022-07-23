Тяжелобольной Юдашкин появился на публике с женой

Валентин Юдашкин уже много лет борется с онкологией. Еще в 2016 году у него был обнаружен рак в стадии метастазирования, с тех пор модельер активно лечится. Из-за болезни 58-летний Юдашкин не очень хорошо выглядит и редко появляется на публике.

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Недавно Валентина все же видели на людях. Дизайнер сильно похудел и выглядит очень уставшим и растерянным. Супруга Марина в буквальном смысле слова ведет своего мужа за руку.

Создается впечатление, что Юдашкин не очень хорошо ориентируется в пространстве. Его пошатывает и он оглядывается по сторонам. Поклонники предположили, что это из-за последствий тяжелого лечения и химиотерапии, - рассказывает портал prozvezd.

Ранее Валентин Юдашкин не смог сопровождать свою супругу Марину в Гонконг, чтобы увидеть новорожденную внучку, которая родилась у дочери модельера Галины.