Бритни Спирс шокировала фанатов откровенными фотографиями

Певица и актриса Бритни Спирс опубликовала у себя в социальной сети серию откровенных фотографий. Поклонников ее снимки удивили, особенно шокированы они оказались из-за отсутствия обручального кольца на пальце звезды.
На фото 40-летняя Спирс предстала, лежа на кровати в номере отеля, в одних бирюзовых стрингах с леопардовым принтом и подвеской-камеей на шее. Волосы певица собрала в пучок, а на лицо не стала наносить макияж. При этом фотографии имели разную степень откровенности, в частности, на последней Спирс предстала полностью голой, спиной к камере. Однако позже данный снимок певица удалила.
Под одним из постов Спирс призналась, что находится в Лондоне. Известно, что в город певица прибыла вместе со своим мужем Сэмом Асгари, но на фотографиях его видно не было. И, по заверениям Спирс, снимки она делала сама, подперев телефон книгой и делая кадры с помощью отложенного эффекта.
Все эти нюансы и, особенно, отсутствие обручального кольца на пальце уже больше месяца как замужней певицы спровоцировали волну комментариев от фанатов под фотографиями.
«В одежде ты красивее», «Остановись!», «Кто-нибудь, заберите у нее телефон!», «Я не вижу кольца», «Кольца нет, отель странный, фото без одежды… Что происходит?», «Разве ты не должна проводить время со своим новым мужем?», писали поклонники Спирс.