Бритни Спирс шокировала фанатов откровенными фотографиями

Певица и актриса Бритни Спирс опубликовала у себя в социальной сети серию откровенных фотографий. Поклонников ее снимки удивили, особенно шокированы они оказались из-за отсутствия обручального кольца на пальце звезды.

Фото: Reuters Reuters

На фото 40-летняя Спирс предстала, лежа на кровати в номере отеля, в одних бирюзовых стрингах с леопардовым принтом и подвеской-камеей на шее. Волосы певица собрала в пучок, а на лицо не стала наносить макияж. При этом фотографии имели разную степень откровенности, в частности, на последней Спирс предстала полностью голой, спиной к камере. Однако позже данный снимок певица удалила.

Под одним из постов Спирс призналась, что находится в Лондоне. Известно, что в город певица прибыла вместе со своим мужем Сэмом Асгари, но на фотографиях его видно не было. И, по заверениям Спирс, снимки она делала сама, подперев телефон книгой и делая кадры с помощью отложенного эффекта.

Все эти нюансы и, особенно, отсутствие обручального кольца на пальце уже больше месяца как замужней певицы спровоцировали волну комментариев от фанатов под фотографиями.