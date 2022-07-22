Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве. Свои элитные апартаменты актриса оценила в 130 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Слово и Дело».

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По словам журналиста Владимира Якунина, продажа связана с тем, что актриса испытывает финансовые трудности и не собирается возвращаться в Россию. После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова уволилась из театра «современник» и уехала в Латвию. Теперь она выступает в Новом рижском театре.