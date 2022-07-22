В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
39 минут назад

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве

Елена Прошина

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве. Свои элитные апартаменты актриса оценила в 130 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Слово и Дело».

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналиста Владимира Якунина, продажа связана с тем, что актриса испытывает финансовые трудности и не собирается возвращаться в Россию. После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова уволилась из театра «современник» и уехала в Латвию. Теперь она выступает в Новом рижском театре.

Напомним, что ранее стало известно о том, что российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе покинул Россию. Сам Цискаридзе объяснил это тем, что ушёл в «заслуженный отпуск».

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Владимир Якунин,Николай Цискаридзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители