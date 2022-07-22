Литвинова продает в Эстонии билеты на свой спектакль за 600 евро

Актриса Рената Литвинова представит на театральном фестивале в Таллине свой новый моноспектакль «Кактус». Билеты на него варьируются от 200 до 600 евро, говорится на сайте мероприятия.

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Там также приводится описание пьесы от Литвиновой. В нем актриса отметила, что написала спектакль «в полном отчаянии». По словам Литвиновой, постановка расскажет о любви, которую она сама воспринимает как чудо и сказу, дающее «ей и героине пьесы всесилие над всем, и в первую очередь, над жизнью».

Свой новый моноспектакль актриса покажет 30 сентября. Билеты продаются на сайте эстонского театрального фестиваля Cured Lendavad. Цены на них начинаются от 251,20 евро (более 14 тысяч рублей по текущему курсу) и заканчиваются 601,20 евро (свыше 34 тысяч рублей).

Напомним, что Литвинова покинула Россию и отправились во Францию сразу после начала РФ военной спецоперации на Украине. На фоне этого в сторону актрисы полилось большое количество хейта, на который она никак отвечать не стала, говоря, что уехала за границу на лечение.