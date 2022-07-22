В Анапе потребовали отменить концерт Киркорова

Жители Анапы направили обращение властям Краснодарского края. Они попросили главу региона Вениамина Кондратьева отменить концерт певца и шоумена Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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Отмечается, что ранее против шоу Киркорова выступили в нескольких южных городах, в том числе в Ставрополе и Майкопе.

В городе-курорте подчеркнули, что певец якобы позволяет себе «сатанинские выходки», а также пропагандирует «ценности ЛГБТ». По мнению жителей, покупка билетов на концерт Киркорова является поддержкой его неприличного поведения.

По данным издания, «стражи нравственности» провели серию пикетов в городе, на которых призвали к отмене мероприятия.