Ургант вышел из последнего бизнеса в России

Телеведущий Иван Ургант вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans, совладельцем которого являлся в течение шести лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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В газете отметили, что на сегодняшний день у Урганта в России не осталось больше никаких бизнес-проектов, но все еще есть действующее ИП.

По мнению юриста Михаила Алексеева, подтолкнуть к выходу из Evans телеведущего могло три нюанса. Все они основываются на том, что Ургант, покинув состав учредителей агентства, оставил там свою долю, то есть не продал ее, а просто передал компании.

Во-первых, телеведущему мог стать неинтересен данный бизнес, считает Алексеев. Во-вторых, Ургант «он мог стать токсичен» для компании в связи с окружавшими его в последнее время слухами и скандалами, в связи с чем и было принято решение выйти из Evans. Кроме того бизнес в России «возможно, просто собрались слить» и телеведущей покинул состав учредителей агентства, чтобы «не подсвечивать», заключил юрист.