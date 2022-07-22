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8 минут назад

Мария Максакова проиграла в суде против бывшего мужа

Елена Прошина

Суд обязал певицу Марию Максакову выплатить бывшему мужу Владимиру Тюрину 30000 рублей. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Мария Максакова проиграла в суде против бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально Мария намеревалась призвать суд лишить Владимира Тюрина родительских прав. Но судья встал на сторону защиты. Теперь певица должна оплатить судебные расходы, которые понёс её бывший супруг. Стоит отметить, что во встречном иске Владимир Тюрин запросил с певицы в пять раз большую сумму, но суд удовлетворил это требование только частично.

Напомним, что ранее Рики Мартин выиграл суд над своим 21-летним племянником. Пуэрториканского певца обвиняли в психологическом и сексуальном насилии и инцесте. Все обвинения были сняты, Мартин полностью оправдан.

Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Рики Мартин,Мария Максакова-Игенбергс,
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