Мария Максакова проиграла в суде против бывшего мужа

Изначально Мария намеревалась призвать суд лишить Владимира Тюрина родительских прав. Но судья встал на сторону защиты. Теперь певица должна оплатить судебные расходы, которые понёс её бывший супруг. Стоит отметить, что во встречном иске Владимир Тюрин запросил с певицы в пять раз большую сумму, но суд удовлетворил это требование только частично.