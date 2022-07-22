В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
49 минут назад

Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова

Газета.Ru

Жители Анапы потребовали у губернатора Кубани запретить концерт Филиппа Киркорова. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении редакции издания «Подъем».

Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы обращения пожаловались, что певец якобы «призывает принять ценности ЛГБТ». «Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого «артиста»: и гомосексуальные извращения, и пляски на кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодежи к разврату и праздности», — в частности, говорится в письме.

Также члены «Объединенного родительского собрания Юга России», написавшие письмо, уверяют, что собрали более 3 тысяч подписей за отмену концерта.

Киркорову предрекли отъезд из России на фоне принятия нового закона о пропаганде ЛГБТ

Шоу Киркорова должно состояться в Анапе 25 июля. Ранее концерты народного артиста России отменили в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить «травлю» певца Филиппа Киркорова. Он напомнил, что музыкант не покидал Россию после начала спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители