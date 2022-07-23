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55 минут назад

«Она мегасложная»: продюсер Байтазиев назвал причину разрыва отношений с Земфирой

Вечерняя Москваиещё 2

Продюсер Хизри Байтазиев раньше работал с певицей Земфирой и занимался организацией первых ее концертных туров. Но позднее их отношения дали трещину и контракт они расторгли. Причину такого итога работы продюсер назвал только спустя много лет.

«Она мегасложная»: продюсер Байтазиев назвал причину разрыва отношений с Земфирой
Фото: Youtube/zemfiraYoutube/zemfira

Байтазиев рассказал, что именно он занимался организацией и продвижением первых трех гастрольных туров Земфиры, однако работать с артисткой было очень трудно. При этом, певица всегда была «за своих» и никогда не бросала команду, признал продюсер.

— Она ведь не просто сложная, на самом деле она мегасложная. Но она именно тот человек, с которым ты точно сможешь пойти в разведку, — отметил он.

Байтазиев добавил, что их расставание со звездой проходило тяжело.

— Потом мы где-то пересекались еще, она спрашивала: ну чего ты дуешься, давай опять дружить, — поделился продюсер воспоминаниями с порталом «Газета.ru».

По его словам, первые проблемы в отношениях с Земфирой у него начались после выхода в свет очередного альбома, который получился тяжелым и не совсем удачным.

Земфира проиграла суд писателю Евгению Гришковцу по иску о защите чести.

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