В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Универа» показала последствия тяжелого заболевания

Никита Бородкин

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова, которая недавно вернулась из Африки, показала последствия тяжелого заболевания. Как сообщает «КП», она страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).

На видеозаписи, которая опубликована в социальных сетях, видно, что актриса сильно похудела и выглядит изможденной.

«Как же меня задолбало РПП», — высказалась знаменитость.

Сама Наталья уже не первый раз шокирует своих фанатов откровениями. Ранее она рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе — борт с артисткой был в свободном падении дважды за один полет.

Рудова отмечала, что после этого она два года боялась пользоваться воздушным транспортом. При этом больше всего ее пугала не катастрофа, а чувство беспомощности — всякий раз, когда во время полета начиналась тряска, актриса впадала в ступор.

Шоу-бизнес,Видео,Наталья Рудова,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители