Звезда «Универа» показала последствия тяжелого заболевания

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова, которая недавно вернулась из Африки, показала последствия тяжелого заболевания. Как сообщает «КП», она страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).

На видеозаписи, которая опубликована в социальных сетях, видно, что актриса сильно похудела и выглядит изможденной.

«Как же меня задолбало РПП», — высказалась знаменитость.

Сама Наталья уже не первый раз шокирует своих фанатов откровениями. Ранее она рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе — борт с артисткой был в свободном падении дважды за один полет.