Брежнева сделала неожиданное признание

После начала спецоперации на Украине певица пропала из медиасферы, практически перестала заниматься музыкой и погрузилась в личныепереживания.

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Однако недавно певица неожиданно опубликовала в своихсоциальных сетях пост, в котором сделала странное признание. По всей видимости, певица решила вернуться к творчеству.

«Я наконец-то снова начала слышать музыку... И даже здесь

многое поменялось», — призналась Вера, добавив к посту названия нескольких треков украинских артистов.