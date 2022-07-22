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21 минуту назад

Сбежавшая из России в Италию Брежнева сделала неожиданное признание

Слово и Делоиещё 1

После начала спецоперации на Украине певица пропала из медиасферы, практически перестала заниматься музыкой и погрузилась в личныепереживания.

Брежнева сделала неожиданное признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако недавно певица неожиданно опубликовала в своихсоциальных сетях пост, в котором сделала странное признание. По всей видимости, певица решила вернуться к творчеству.

«Я наконец-то снова начала слышать музыку... И даже здесь
многое поменялось», — призналась Вера, добавив к посту названия нескольких треков украинских артистов.

Видимо, избавиться от депрессивного состояния Брежневойпомог день рождения мамы, который она вместе с сестрами отпраздновала в Италии.

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