Брежнева сделала неожиданное признание

После начала спецоперации на Украине певица пропала из медиасферы, практически перестала заниматься музыкой и погрузилась в личныепереживания.
Однако недавно певица неожиданно опубликовала в своихсоциальных сетях пост, в котором сделала странное признание. По всей видимости, певица решила вернуться к творчеству.
«Я наконец-то снова начала слышать музыку... И даже здесь
многое поменялось», — призналась Вера, добавив к посту названия нескольких треков украинских артистов.
Видимо, избавиться от депрессивного состояния Брежневойпомог день рождения мамы, который она вместе с сестрами отпраздновала в Италии.