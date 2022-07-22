Звезда "Универа" раскрыла отношение к черному списку артистов

Российская актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова оценила идею создания в РФ черного списка артистов. Как сообщает BLITZ+, артистка поддержала инициативу, при этом отметив, что запрещать выступать таким деятелям культуры не следует.
«Есть законодательство, которое призвано защищать, особенно детей. Пожалуйста, снимайте что хотите и считаете нужным, но ищите деньги, находите спонсоров. Есть деятели культуры, которые снимают интересно исторические события, но им очень сложно получить деньги из бюджета», — отметила она, добавив, что выступает против цензуры.
Напомним, что ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействую распространению недостоверной информации Александр Малькевич выступил с идеей создать подобный перечень. По его мнению, черные списки должны быть составлены в отношении актеров театра и кино, глав НКО, публицистов, журналистов и писателей.