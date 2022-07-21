Фадеев рассказал, почему Барских сменил риторику в отношении россиян

При этом, по мнению Фадеева, вернуть себе былую славу в РФ и любовь ее граждан Барских уже никогда не сможет. И особенно поспособствует этому запрет властей въезжать певцу в Россию на 50 лет, добавил критик.

Напомним, что после начала РФ спецоперации на Украине Барских жестко осудил действия России. Также певец выступал с оскорблениями в адрес россиян и даже жалел, что тратил свое время на выступлениями перед ними. Позже Барских и вовсе запретил использовать свои композиции на территории РФ и отменил запланированные в стране концерты, отказавшись возвращать поклонникам деньги за билеты. Однако не так давно певец покинул Украину, улетев в США, где стал говорить, что не считает россиян виноватыми и принялся приглашать их на свои выступления.