Фадеев рассказал, почему Барских сменил риторику в отношении россиян

Певец Макс Барских с началом Россией спецоперации на Украине критиковавший действия РФ и ее граждан резко сменил свою риторику в ровно противоположную сторону. Музыкальный критик Александр Фадеев в беседе со SOLENKA.INFO выразил уверенность, что «переобуться» исполнителя заставили деньги.
«Изменившаяся риторика Макса связана с тем, что артист подсчитал свои финансовые убытки от потери концертов и прочей прибыли в России», — заявил он.
При этом, по мнению Фадеева, вернуть себе былую славу в РФ и любовь ее граждан Барских уже никогда не сможет. И особенно поспособствует этому запрет властей въезжать певцу в Россию на 50 лет, добавил критик.
Напомним, что после начала РФ спецоперации на Украине Барских жестко осудил действия России. Также певец выступал с оскорблениями в адрес россиян и даже жалел, что тратил свое время на выступлениями перед ними. Позже Барских и вовсе запретил использовать свои композиции на территории РФ и отменил запланированные в стране концерты, отказавшись возвращать поклонникам деньги за билеты. Однако не так давно певец покинул Украину, улетев в США, где стал говорить, что не считает россиян виноватыми и принялся приглашать их на свои выступления.