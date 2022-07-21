Экс-депутат Госдумы раскрыл планы Пугачевой и Галкина

«Предатель России и российской публики Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица [Алла Пугачева], осознав, что „мужу“ Галкину в России жизнь уже не светит. Члены семейства Галкиных уже вовсю заняты переоформлением и продажей недвижимости. В том числе и замка», — написал Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».