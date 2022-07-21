В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
54 минуты назад

Бывший депутат Госдумы: Пугачева и Галкин навсегда переедут в США

Ura.Ru

Российский шоумен, юморист Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева определились с местом жительства. Теперь они будут жить в США, семья Галкиных уже занимаются переоформлением и продажей недвижимости в России. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков.

Экс-депутат Госдумы раскрыл планы Пугачевой и Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предатель России и российской публики Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица [Алла Пугачева], осознав, что „мужу“ Галкину в России жизнь уже не светит. Члены семейства Галкиных уже вовсю заняты переоформлением и продажей недвижимости. В том числе и замка», — написал Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам Худякова, в конце зимы семейство Галкиных «надеется прикупить недвижимость в США». Он сообщил, что в марте следующего года юморист планирует дать первый концерт в США «для своей „Американской публики“».

Алла Пугачёва вернулась в Россию

После начала российской спецоперации на Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Минкультуры Украины «помиловало» Галкина, исключив его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. Позже блогер Гаспар Авакян обратился с жалобой в ГУ МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,МВД России,Госдума,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители