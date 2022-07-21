Басков жестко отреагировал на выход нового российского фильма с Хаматовой

Певец Николай Басков в своем Telegram-канале отреагировал на сообщения о выходе в России фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли. По мнению исполнителя, сбежавшая в Латвию после начала РФ на Украине военной спецоперации актриса таким образом лишь демонстрирует свое двуличное поведение.
Басков уточнил, что двуличие Хаматовой заключается в том, что за рубежом она примеряет на себя «роль "Совести нации" и льет грязь на свою родину», а по факту «запускает в РФ проекты с собой в главной роли».
Певец посоветовал актрисе быть «последовательной и по примеру Ивара Калныньша выбросить в мусорку все свои работы в российском кино».
Отметим, что речь идет о фильме «Просточеловек», в котором Хаматова сыграла одну из главных ролей. По сюжету ее героиня бросила сына в роддоме 30 лет назад, а в наши дни является больной и одинокой женщиной. Премьеру картины запланировали на 25 августа.