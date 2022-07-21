В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
26 минут назад

Басков отреагировал на выход нового российского фильма с Хаматовой

Елена Прошина

Певец Николай Басков в своем Telegram-канале отреагировал на сообщения о выходе в России фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли. По мнению исполнителя, сбежавшая в Латвию после начала РФ на Украине военной спецоперации актриса таким образом лишь демонстрирует свое двуличное поведение.

Басков жестко отреагировал на выход нового российского фильма с Хаматовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басков уточнил, что двуличие Хаматовой заключается в том, что за рубежом она примеряет на себя «роль "Совести нации" и льет грязь на свою родину», а по факту «запускает в РФ проекты с собой в главной роли».

Певец посоветовал актрисе быть «последовательной и по примеру Ивара Калныньша выбросить в мусорку все свои работы в российском кино».

Отметим, что речь идет о фильме «Просточеловек», в котором Хаматова сыграла одну из главных ролей. По сюжету ее героиня бросила сына в роддоме 30 лет назад, а в наши дни является больной и одинокой женщиной. Премьеру картины запланировали на 25 августа.

Шоу-бизнес,Ивар Калныньш,Николай Басков,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители