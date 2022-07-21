В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
7 минут назад

«Бриз, бриз»: Брэд Питт объяснил, зачем надел юбку на премьеру фильма

Никита Бородкин

Актер Брэд Питт объяснил, зачем надел юбку на премьеру своего фильма «Быстрее пули». Как сообщает «Газета.ru», он сделал это ради «бриза».

«Бриз, бриз», — сказал Питт.

Напомним, что 19 июля в Берлине прошла премьера фильма «Быстрее пули». Боевик публике представили его режиссер Дэвид Литч и исполнители главных ролей. Брэд Питт появился на красной ковровой дорожке в коричневой свободной юбке средней длины, жакете в тон и лиловой рубашке. Дополнили образ армейские ботинки. Отметим, что в тот день воздух в Берлине прогрелся до +35 градусов. Несмотря на это, российская аудитория подняла актера на смех.

Позднее Питт предстал в еще одном образе, надев свободный костюм серого цвета, который подчеркнул подтянутое тело знаменитости. Он фанатам понравился значительно больше — многие отметили хорошую физическую форму 58-летнего артиста.

Шоу-бизнес,Видео,Дэвид Литч,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители