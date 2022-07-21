Актер Брэд Питт объяснил, зачем надел юбку на премьеру своего фильма «Быстрее пули». Как сообщает «Газета.ru», он сделал это ради «бриза».
«Бриз, бриз», — сказал Питт.
Напомним, что 19 июля в Берлине прошла премьера фильма «Быстрее пули». Боевик публике представили его режиссер Дэвид Литч и исполнители главных ролей. Брэд Питт появился на красной ковровой дорожке в коричневой свободной юбке средней длины, жакете в тон и лиловой рубашке. Дополнили образ армейские ботинки. Отметим, что в тот день воздух в Берлине прогрелся до +35 градусов. Несмотря на это, российская аудитория подняла актера на смех.
Позднее Питт предстал в еще одном образе, надев свободный костюм серого цвета, который подчеркнул подтянутое тело знаменитости. Он фанатам понравился значительно больше — многие отметили хорошую физическую форму 58-летнего артиста.