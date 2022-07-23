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51 минуту назад

Хаматова выставила на продажу квартиру в Москве за 130 миллионов рублей

Вечерняя Москваиещё 2

Актриса Чулпан Хаматова решила продать свою московскую квартиру, она хочет получить за нее 130 миллионов рублей. Об этом рассказал журналист Владимир Якунин.

Актер Марат Башаров заявил, что родина примет покаявшуюся Хаматову назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на такой шаг артистка решилась из-за непростой финансовой ситуации, в которой оказалась. Хаматова еще в марте переехала в Латвию, но работу там пока не нашла, а ей приходится содержать троих дочерей и платить за содержание дома недалеко от Риги, в котором она сейчас живет.

Актриса владеет квартирой в элитном районе Москвы площадью 158 квадратных метров.

По мнению журналиста, жилье в России Хаматовой больше не понадобится. После всего, что она наговорила, выступая с критикой российских властей, актрисе, наверняка, запретят въезд в РФ, заявил Якунин, передает портал Solenka.info.

Певец Николай Басков призвал Чулпан Хаматову отказаться от участия в российских фильмах. В августе этого года кинотеатры покажут российский фильм «Просточеловек», где актриса сыграла одну из главных ролей.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Владимир Якунин,Николай Басков,
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