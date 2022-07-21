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1 час назад

Щербаков и Соболев высмеяли бывшего мужа Бородиной

Газета.Ruиещё 1

Юморист Алексей Щербаков опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) публикацию, в которой решил поинтересоваться у поклонников, как у них обстоят дела.

Щербаков и Соболев высмеяли бывшего мужа Бородиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ну что вы там, куда пропали?» — написал Щербаков.

Помимо других комментариев, юмористу ответил его коллега, стендапер Илья Соболев. Он рассказал Щербакову, что за время его отсутствия в соцсетях телеведущая Ксения Бородина успела развестись со своим «мужиком», предпринимателем Курбаном Омаровым.

«Тут такое было, ты и не знаешь наверное. Ксения Бородина разбежалась с мужиком этим своим», — отметил Соболев.

Щербаков ответил коллеге и задался вопросом, откуда Омаров теперь берет средства для проживания.

Ранее Бородина высмеяла Омарова и его девушку за «паленые» часы.

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