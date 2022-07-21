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51 минуту назад

"Чувствую себя мальчишкой": Иван Краско выписался из больницы

Газета.Ru

91-летний актер Иван Краско в разговоре с изданием PROZvezd заявил, что чувствует себя «мальчишкой» после выписки из больницы. Он предположил, что его самочувствие ухудшилось из-за последствий инсульта.

"Чувствую себя мальчишкой": Иван Краско выписался из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я почувствовал себя мальчишкой, что странно в моем возрасте. Этому я безусловно рад! Неужели последствия проклятого инсульта так долго напоминают о себе», — пожаловался Краско.

Артист счастлив, что сможет вернуться к работе в театре. Краско поблагодарил всех, кто поддержал его в те две недели, когда он лежал в больнице. Актер добавил, что остался в городе, а не поехал на дачу. Краско планирует завершить театральный сезон, прежде чем начать «нормально отдыхать».

Шоу-бизнес,Иван Краско,
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