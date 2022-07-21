«Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку пожалуйста верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что. Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми», - написала одна из пользовательниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



«Что значит «Аллочку верните» - она что шифоньер?» - ответил Галкин.