Телеведущий, комик Максим Галкин опубликовал в соцсети «перлы» комментаторов, которые потребовали, чтобы он «вернул» свою жену, певицу Аллу Пугачеву в Россию. Галкина начали активно критиковать после анонса его гастрольного тура по США.
«Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку пожалуйста верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что. Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми», - написала одна из пользовательниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Что значит «Аллочку верните» - она что шифоньер?» - ответил Галкин.
Отвечая на комментарии, Галкин рассказал, что уже больше 20 лет ездит с концертами по все миру, а в США в последний раз выступал в 2018 году
Весну и часть лета Галкин и Пугачева провели в Израиле, а в июле отправились в Юрмалу. Пугачева говорила журналистам, что планирует вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их с Галкиным дети пошли в школу.