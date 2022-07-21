Жена рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала снимок с ЛОР-аппаратом для лечения пазух носа и гортани.
«Я заболела, и у меня есть подозрения, что это от пыли», — рассказала подписчикам Самойлова.
Блогерша отметила, что с момента переезда в новый дом ей приходится надевать устройство для лечения каждую ночь.
Ранее супруга Джигана сообщила о переезде в особняк и опубликовала фото внутреннего убранства коттеджа. Блогерша рассказала, что она и члены ее семьи пока обживаются в новом доме и раскладывают вещи.