Жена рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова сообщила о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она опубликовала снимок с ЛОР-аппаратом для лечения пазух носа и гортани.

Фото: соцсети соцсети

«Я заболела, и у меня есть подозрения, что это от пыли», — рассказала подписчикам Самойлова.

Блогерша отметила, что с момента переезда в новый дом ей приходится надевать устройство для лечения каждую ночь.