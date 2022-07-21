Зарубина требует разрешить дискотеки у могилы Шатунова

Последнее пристанище Юрия Шатунова с недавних пор вынуждены охранять отдельно - с могилы прогоняют особенно разбушевавшихся поклонников. На защиту россиян неожиданно встала артистка Ольга Зарубина.
Поток людей на Троекуровском кладбище столицы не иссякает уже почти месяц. Фанаты со всех концов страны едут проститься с кумиром своей молодости и далеко не все из них намерены лить слезы и скорбеть. Социальные сети наводнили видео, на которых народ пляшет и поет прямо у могилы солиста «Ласкового мая».
Особенно эмоциональные посетители вдобавок кидаются на крест, ложатся на венки, делают непотребные селфи возле места упокоения праха певца. Чтобы прекратить это безумие, охрана дежурит у могилы с 9.00 до 19.00. Некоторые знаменитости призывают россиян оставить почившего Шатунова в покое, но есть и те, кто встал на защиту народа.
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина считает, что людей нужно оставить в покое и дать им полную свободу. Никакого хулиганства в караоке на кладбище, по мнению артистки, нет. Фанаты ведь не портят оградки, крест, соседние памятники - просто танцуют и поют, а в этом ничего предосудительного нет.
"Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него. Он для них – идол, икона, кумир. Они приехали издалека, чтобы проститься с Юрием. И если они не делают никаких противозаконных действий, то почему же не разрешить им и танцевать? У очень многих народностей существует обряд, когда человека отправляют в потусторонний мир с песнями и плясками", - приводит аргументы Зарубина.
Ольга Владимировна добавила, что сам Шатунов наверняка был бы доволен, узнав, что происходит после его смерти. Увидев такое паломничество к своей могиле, он бы понял, что жил не зря, и люди будут слушать его хиты еще много лет.
Напомним, что близкие Шатунова намерены увековечить память о нем более традиционным способом - через год на могиле певца будет установлен красивый памятник. Семья артиста уже объявила конкурс на лучший эскиз монумента и получила первые отклики.