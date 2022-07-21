Зарубина требует разрешить дискотеки у могилы Шатунова

Последнее пристанище Юрия Шатунова с недавних пор вынуждены охранять отдельно - с могилы прогоняют особенно разбушевавшихся поклонников. На защиту россиян неожиданно встала артистка Ольга Зарубина.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Поток людей на Троекуровском кладбище столицы не иссякает уже почти месяц. Фанаты со всех концов страны едут проститься с кумиром своей молодости и далеко не все из них намерены лить слезы и скорбеть. Социальные сети наводнили видео, на которых народ пляшет и поет прямо у могилы солиста «Ласкового мая».

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Особенно эмоциональные посетители вдобавок кидаются на крест, ложатся на венки, делают непотребные селфи возле места упокоения праха певца. Чтобы прекратить это безумие, охрана дежурит у могилы с 9.00 до 19.00. Некоторые знаменитости призывают россиян оставить почившего Шатунова в покое, но есть и те, кто встал на защиту народа.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина считает, что людей нужно оставить в покое и дать им полную свободу. Никакого хулиганства в караоке на кладбище, по мнению артистки, нет. Фанаты ведь не портят оградки, крест, соседние памятники - просто танцуют и поют, а в этом ничего предосудительного нет.

"Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него. Он для них – идол, икона, кумир. Они приехали издалека, чтобы проститься с Юрием. И если они не делают никаких противозаконных действий, то почему же не разрешить им и танцевать? У очень многих народностей существует обряд, когда человека отправляют в потусторонний мир с песнями и плясками", - приводит аргументы Зарубина.

Ольга Владимировна добавила, что сам Шатунов наверняка был бы доволен, узнав, что происходит после его смерти. Увидев такое паломничество к своей могиле, он бы понял, что жил не зря, и люди будут слушать его хиты еще много лет.