Галкин возмутился просьбой подписчицы «вернуть» Пугачеву в Россию

Максим Галкин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опубликовал скриншот комментария подписчицы, которая потребовала у юмориста «вернуть» в Россию певицу Аллу Пугачеву.
«Вы, Максим, выступайте, где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию», — написала женщина в комментариях под одним из постов шоумена.
Также она отметила, что Галкин обещал супруге спокойную жизнь.
Мужа Примадонны возмутило такое высказывание.
«Что значит «Аллочку верните» — она что, шифоньер?» — ответил он на комментарий.
Также Галкин показал скриншоты, в которых подписчики критикуют его выступления за границей. Юморист объяснил, что он уже несколько лет за время творческой карьеры выступал в разных странах.
Ранее стало известно, что в автопарке Аллы Пугачевой находятся всего девять транспортных средств, среди которых можно выделить снегоход, гидроцикл и дом на колесах. Наиболее дорогостоящими машинам в автопарке певицы оказались лимузины «Майбах 62» и «Роллс Ройс Фантом».