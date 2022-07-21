Беременную внучку Гурченко бросил ее избранник

Внучка покойной актрисы Людмилы Гурченко призналась, что ее бросил избранник, узнав о беременности. Об этом девушка рассказала в интервью KP.ru.
Елена Королева стала встречаться с подполковником в запасе по имени Александр в мае этого года.
«Наши дети ходили в один детский сад. Он был на тот момент женат, я — в отношениях. Почему я на него внимание обратила? Мой любимый типаж мужской внешности! Один из плюсов в его пользу: он водил дочку в садик сам… Долго не виделись. А в мае этого года пересеклись на собачьей площадке, поскольку и у него собака, и у меня. Разговорились. Он три года назад развелся. Начал ухаживать. Не без романтики. Предложил с парашютом прыгнуть… В общем, начался головокружительный роман», — рассказала родственница знаменитости, воспитывающая от предыдущих отношений 14-летнюю дочь Таисию.
Елена отметила, что Александр себя вел как «настоящий мужчина».
«Окружал заботой. Джентльменские поступки с его стороны были. В общем, влюбилась… Александр произвел прекрасное впечатление очень даже порядочного человека. Но… как в сказке не бывает. В один прекрасный день у меня две полоски — положительный тест на беременность, и человек исчезает», — рассказала внучка Гурченко.
Королева пока не знает, будет рожать или сделает аборт. Девушка хочет связаться с отцом будущего ребенка, но он не отвечает на ее звонки.