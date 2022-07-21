Беременную внучку Гурченко бросил ее избранник

«Наши дети ходили в один детский сад. Он был на тот момент женат, я — в отношениях. Почему я на него внимание обратила? Мой любимый типаж мужской внешности! Один из плюсов в его пользу: он водил дочку в садик сам… Долго не виделись. А в мае этого года пересеклись на собачьей площадке, поскольку и у него собака, и у меня. Разговорились. Он три года назад развелся. Начал ухаживать. Не без романтики. Предложил с парашютом прыгнуть… В общем, начался головокружительный роман», — рассказала родственница знаменитости, воспитывающая от предыдущих отношений 14-летнюю дочь Таисию.