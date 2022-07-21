Якубович оценил снятие «Вечернего Урганта» с эфира

«Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьезный крен в сторону негатива», - заявил Якубович.