Якубович оценил снятие «Вечернего Урганта» с эфира

Телеведущий Леонид Якубович назвал ошибкой решение приостановить выпуски «Вечернего Урганта». Об этом он рассказал в интервью RTVI.
«Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьезный крен в сторону негатива», - заявил Якубович.
Он отметил, что на других каналах - к примеру, на «Культуре» и «Матч ТВ» - «вполне нормально относятся» к развлекательному контенту.
«Я не знаю, с чем это связано, может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала, вполне возможно», - сказал ведущий.
На «Первом канале» решение снять «Вечернего Урганта» с эфира объяснили переходом на «информационный режим» работы из-за украинского кризиса, сейчас не выходит ни одна из развлекательных программ - от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта».
11 марта телеведущий Иван Ургант рассказал, что планирует вернуться в эфир позже.
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - заявил он.
Позже Ургант несколько раз опровергал слухи о закрытии его программы.