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32 минуты назад

Врачи спасают Бориса Корчевникова от полной глухоты

Passion.ru

Ведущий телешоу «Судьба человека» Борис Корчевников признался, что после операции на головном мозге в 2015 году у него возникли проблемы со слухом. И чтобы исправить ситуацию, ему пришлось согласиться на сложное хирургическое вмешательство.

Корчевников рассказал о своем лечении от глухоты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корчевников уточнил, что сейчас врачи стараются спасти его от полной глухоты, проведя операцию на слуховом нерве.

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве… Но есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади», — объяснил телеведущий.

Шоу-бизнес,Борис Корчевников,
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