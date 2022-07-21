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58 минут назад

Галкин возмутился просьбой подписчицы "вернуть" Пугачеву в Россию

Газета.Ruиещё 3

Максим Галкин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опубликовал скриншот комментария подписчицы, которая потребовала у юмориста «вернуть» в Россию певицу Аллу Пугачеву.

Галкин возмутился просьбой подписчицы "вернуть" Пугачеву в Россию
Фото: соцсетисоцсети

«Вы, Максим, выступайте, где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию», — написала женщина в комментариях под одним из постов шоумена.

Также она отметила, что Галкин обещал супруге спокойную жизнь.

Мужа Примадонны возмутило такое высказывание.

«Что значит «Аллочку верните» — она что, шифоньер?» — ответил он на комментарий.

Также Галкин показал скриншоты, в которых подписчики критикуют его выступления за границей. Юморист объяснил, что он уже несколько лет за время творческой карьеры выступал в разных странах.

Ранее стало известно, что в автопарке Аллы Пугачевой находятся всего девять транспортных средств, среди которых можно выделить снегоход, гидроцикл и дом на колесах. Наиболее дорогостоящими машинам в автопарке певицы оказались лимузины «Майбах 62» и «Роллс Ройс Фантом».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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