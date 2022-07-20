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31 минуту назад

Бузова призналась в новой любви

Мослента

В новой любви призналась певица Ольга Бузова. В личном Telegram канале она опубликовала видео со своим увлечением — игрой в теннис. В ролике Бузова двигается по корту с ракеткой под песню «Пошла жара». Артистка одета в розовое бра, спортивные лосины и кроссовки.

«Умничка, Оль», «Спортсменка, красавица, комсомолка!», «Ольга настоящий пример, человек всегда находит какие-то новые увлечения», — восхитились фолловеры. Кто-то удивился энергичности артистки и в шутку поинтересовался, успевает ли Бузова спать. Видео набрало более полутора тысяч положительных реакций.

Некоторые комментаторы указали певице на технические ошибки при игре. В частности, один из критиков отметил неправильную подачу Бузовой.

«Да нормально играет, научится, еще лучше будет», — защитили артистку пользователи сети.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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