Бузова призналась в новой любви

В новой любви призналась певица Ольга Бузова. В личном Telegram канале она опубликовала видео со своим увлечением — игрой в теннис. В ролике Бузова двигается по корту с ракеткой под песню «Пошла жара». Артистка одета в розовое бра, спортивные лосины и кроссовки.