СМИ: причиной расставания Варнавы с Молочниковым могла стать измена

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым из-за его измены с молодой актрисой Московского драматического театра на Малой Бронной. Такую версию выдвинул Telegram-канал «Курятник».

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Напомним, что о романе Варнавы с Молочниковым стало известно два года назад. Через год, в марте, пара сыграла свадьбу, но уже спустя два месяца рассталась. На подобные слухи поклонников натолкнула взаимная отписка звезд друг от друга в социальных сетях. Кроме того Варнава удалила из всех своих аккаунтов фотографии с Молочниковым.