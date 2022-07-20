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5 минут назад

СМИ: причиной расставания Варнавы с Молочниковым могла стать измена

Елена Прошина

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым из-за его измены с молодой актрисой Московского драматического театра на Малой Бронной. Такую версию выдвинул Telegram-канал «Курятник».

СМИ: причиной расставания Варнавы с Молочниковым могла стать измена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что о романе Варнавы с Молочниковым стало известно два года назад. Через год, в марте, пара сыграла свадьбу, но уже спустя два месяца рассталась. На подобные слухи поклонников натолкнула взаимная отписка звезд друг от друга в социальных сетях. Кроме того Варнава удалила из всех своих аккаунтов фотографии с Молочниковым.

По информации источников Telegram-канала «Курятник», на расставание звезду Comedy Woman толкнула измена со стороны режиссера с молодой актрисой театра на Малой Бронной. В качестве возможных кандидаток указывается Анастасия Ильинская и Елизавета Базыкина. Обе начали играть в театре в этом году. Кроме того отмечается, что и Молочников и Варнава также работают в учреждении. Предполагается, что коллеги звезды Comedy Woman знали о длящихся уже полгода изменах со стороны Молочникова, но предпочитали молчать.

Шоу-бизнес,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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