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20 минут назад

«Это был шок»: Ураган в Москве повредил автомобиль Алисы Вокс

Никита Бородкин

Ураган, который обрушился на Москву 10 июля, повредил автомобиль певицы Алисы Вокс. Как сообщает РИА ФАН, часть обрушенного дерева упала на машину девушки, когда та была за рулем.

В тот день Алиса направлялась в ресторан, когда шквалистый ветер с ливнем внезапно налетел на город. Девушка остановилась на светофоре, чтобы свернуть на улицу Аргуновская. Вдруг по крыше ее BMW X5 что-то ударило.

«На лобовое стекло, а потом на крышу упало прям такое увесистое бревно, очень здоровая ветка большого диаметра. Очень сильно я испугалась, потому что никогда в жизни со мной такого не было. Это был шок. Я молилась, чтоб быстрее загорелся зеленый, пока еще что-нибудь не упало», — вспоминает Алиса.

По ее словам, буквально в нескольких метрах на другой автомобиль упало еще одно дерево. При этом транспорт Вокс серьезно не пострадал — оказалось повреждена лишь лакокрасочное покрытие. Экс-солистка «Ленинграда» не стала обращаться в страховую и сама починила машину в автосервисе своих знакомых.

Напомним, что 10 июля из-за урагана в Москве погибли два человека. Еще 18, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Падавшие деревья повредили сотни автомобилей, а ветер сорвал кровли с крыш девяти зданий.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Алиса Вокс,
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