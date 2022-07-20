Брухунова рассказала, почему ребенок от Петросяна появился не сразу

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам, по какой причине она стала матерью после 30 лет, а не раньше. Написала она об этом в своем Telegram-канале.
«Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима», – сообщила она.
Брухунова призналась в том, что ей удалось начать жить в согласии с собой и обрести «дзен», когда распрощалась с суетой и научилась быстро прощать.
Сын Брухуновой родился в 13 марта 2020 года – в один день с матерью. Ребенок стал ее первенцем. У самого Петросяна есть взрослая дочь Викторина, которая родилась до брака юмориста с Еленой Степаненко. С ней Евгений Ваганович прожил в браке много лет, однако Степаненко не родила от Петросяна детей.