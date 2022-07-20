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24 минуты назад

Брухунова рассказала, почему ребенок от Петросяна появился не сразу

Лера Букина

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам, по какой причине она стала матерью после 30 лет, а не раньше. Написала она об этом в своем Telegram-канале.

Брухунова рассказала, почему ребенок от Петросяна появился не сразу
Фото: t.me/mamashaVagashit.me/mamashaVagashi

«Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима», – сообщила она.

Брухунова призналась в том, что ей удалось начать жить в согласии с собой и обрести «дзен», когда распрощалась с суетой и научилась быстро прощать.

Сын Брухуновой родился в 13 марта 2020 года – в один день с матерью. Ребенок стал ее первенцем. У самого Петросяна есть взрослая дочь Викторина, которая родилась до брака юмориста с Еленой Степаненко. С ней Евгений Ваганович прожил в браке много лет, однако Степаненко не родила от Петросяна детей.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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