Корчевников рассказал о проблемах после операции

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников рассказал, что после операции на слуховом нерве у него начались проблемы. В беседе с РИА Новости он признался, что работа дается ему все сложнее.

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«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — признался Корчевников.

Кроме того, он выразил уверенность, что со временем все проблемы, возникшие после операции, удастся решить. Телеведущий отметил, что самая серьезная стадия лечения уже позади.

Информация о том, что у Корчевникова из-за последствий хирургического вмешательства возникли проблемы со здоровьем, появилась летом 2020 года. Он якобы стал плохо слышать, из-за чего стал читать ответы гостей шоу по губам.