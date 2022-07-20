Российская певица и телеведущая Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес с помощью одежды. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Артистка рассказала, что часто носит на публике наряды свободного кроя, поскольку подобные оверсайз-вещи прячут выпирающий живот.

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — пояснила знаменитость.

Свое высказывание Алсу сопроводила роликом из магазина, в котором она продемонстрировала подобные платья разных цветов и длины на себе. В частности, певица снялась в мини-сарафане с рукавами-фонариками бирюзового цвета, а также широком платье длины макси.