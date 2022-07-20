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22 минуты назад

Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес с помощью одежды. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка рассказала, что часто носит на публике наряды свободного кроя, поскольку подобные оверсайз-вещи прячут выпирающий живот.

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — пояснила знаменитость.

Свое высказывание Алсу сопроводила роликом из магазина, в котором она продемонстрировала подобные платья разных цветов и длины на себе. В частности, певица снялась в мини-сарафане с рукавами-фонариками бирюзового цвета, а также широком платье длины макси.

Ранее редакторы модного журнала The Voice перечислили модели платьев, которые способны скорректировать недостатки фигуры. По словам авторов материала, чтобы скрыть полные руки, необходимо отказаться от платьев с обтягивающими, короткими и прозрачными рукавами. Вместо них они порекомендовали обратить внимание на варианты из более плотной ткани, которая держит форму и поможет создать эффект «воздуха» в рукавах.

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